我们正在推出一款趣味的 AF1 鞋款，并配有不同甜点配料元素细节。糖粒风格鞋面装饰搭配清新耐克勾标志。融化质感的耐克勾标志点缀在帆白色鞋面拼接之上。巧克力色鞋舌标签，并印有我们的 Nike 标志。均呈现在经典的“华夫格蛋筒”之上，或者说，华夫格纹后跟之上。是不是突然觉得有点饿了？

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