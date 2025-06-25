 
Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋 - 白色/氢蓝/白色

Nike Air Force 1

大童空军一号运动鞋

¥649

Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用新颖配色和细节，焕新演绎 1982 年经典之作。沿袭经典设计，鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/氢蓝/白色
  • 款式： CD6915-103

Nike Air Force 1

¥649

致敬传奇，非凡舒适

Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋采用新颖配色和细节，焕新演绎 1982 年经典之作。沿袭经典设计，鞋底加入 Nike Air 缓震技术，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

经典再临

天然皮革与合成材质铸就经典风格，经久耐穿且易于清洁。

经典舒适

后跟加入 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震。

产品细节

  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/氢蓝/白色
  • 款式： CD6915-103

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