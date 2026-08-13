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Nike Air Force 1
大童空军一号运动鞋
11% 折让
我们为 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋带来了一款“加倍美味”的“冰淇淋”特别版，满满都是令人垂涎的“甜点配料”。白色鞋带交叉穿过帆白色鞋眼。融化质感的耐克勾标志点缀在帆白色和“缤纷糖屑”鞋面拼接之上。“甜蜜”元素呈现在经典的“华夫格蛋筒”之上，或者说，“华夫格”后跟覆面之上。是不是突然觉得有点饿了？
- 显示颜色： 帆白/芝麻棕/亮眼柠檬黄/多色
- 款式： IV6209-133
Nike Air Force 1
11% 折让
我们为 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋带来了一款“加倍美味”的“冰淇淋”特别版，满满都是令人垂涎的“甜点配料”。白色鞋带交叉穿过帆白色鞋眼。融化质感的耐克勾标志点缀在帆白色和“缤纷糖屑”鞋面拼接之上。“甜蜜”元素呈现在经典的“华夫格蛋筒”之上，或者说，“华夫格”后跟覆面之上。是不是突然觉得有点饿了？
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，演绎传统格调，缔造出众耐穿性和支撑力，再现 AF1 风范
- 后跟 Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，致力实现非凡舒适脚感
- 圆形底纹起初专为助力篮球运动员在球场上完成转身动作而设计，结合橡胶鞋底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 帆白/芝麻棕/亮眼柠檬黄/多色
- 款式： IV6209-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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