我们为 Nike Air Force 1 大童空军一号运动鞋带来了一款“加倍美味”的“冰淇淋”特别版，满满都是令人垂涎的“甜点配料”。白色鞋带交叉穿过帆白色鞋眼。融化质感的耐克勾标志点缀在帆白色和“缤纷糖屑”鞋面拼接之上。“甜蜜”元素呈现在经典的“华夫格蛋筒”之上，或者说，“华夫格”后跟覆面之上。是不是突然觉得有点饿了？

显示颜色： 帆白/芝麻棕/亮眼柠檬黄/多色

款式： IV6209-133