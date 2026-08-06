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Nike Air Force 1 (GS)
大童运动童鞋
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋以融化的蜡笔为灵感，采用巧妙的颜色重塑 82 元年款。鞋底加入 Air 缓震技术，缔造轻盈舒适性，令鞋款出众耐穿。
- 显示颜色： 白色/超蓝/海神绿/多色
- 款式： CU4632-100
Nike Air Force 1 (GS)
¥599
经典灵巧
Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋以融化的蜡笔为灵感，采用巧妙的颜色重塑 82 元年款。鞋底加入 Air 缓震技术，缔造轻盈舒适性，令鞋款出众耐穿。
经典风范
匠心设计，经久耐穿且易于清洁。
经典 Air
鞋底加入 Air 缓震技术，提供轻盈缓震性能，带来非凡舒适的日常穿着感受。
产品细节
- 包边结构，塑就传统 AF1 风范
- 无痕橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/超蓝/海神绿/多色
- 款式： CU4632-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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