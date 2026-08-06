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Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋 - 白色/超蓝/海神绿/多色

Nike Air Force 1 (GS)

大童运动童鞋

¥599

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Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋以融化的蜡笔为灵感，采用巧妙的颜色重塑 82 元年款。鞋底加入 Air 缓震技术，缔造轻盈舒适性，令鞋款出众耐穿。


  • 显示颜色： 白色/超蓝/海神绿/多色
  • 款式： CU4632-100

Nike Air Force 1 (GS)

¥599

经典灵巧

Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋以融化的蜡笔为灵感，采用巧妙的颜色重塑 82 元年款。鞋底加入 Air 缓震技术，缔造轻盈舒适性，令鞋款出众耐穿。

经典风范

匠心设计，经久耐穿且易于清洁。

经典 Air

鞋底加入 Air 缓震技术，提供轻盈缓震性能，带来非凡舒适的日常穿着感受。

产品细节

  • 包边结构，塑就传统 AF1 风范
  • 无痕橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/超蓝/海神绿/多色
  • 款式： CU4632-100

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