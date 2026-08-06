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Nike Air Force 1 (GS)
大童运动童鞋
¥599
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此配色当前无货
Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋采用撞色缝线线条设计，结合挚爱的运动鞋细节，焕新演绎 1982 年传奇鞋款。鞋底加入 Air 缓震技术，结合耐穿结构，为你缔造经典风范。
- 显示颜色： 白色/松绿/白色
- 款式： CW1575-103
Nike Air Force 1 (GS)
¥599
续写传奇
Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋采用撞色缝线线条设计，结合挚爱的运动鞋细节，焕新演绎 1982 年传奇鞋款。鞋底加入 Air 缓震技术，结合耐穿结构，为你缔造经典风范。
元年款风范
皮革与合成材质铸就经典风格，经久耐穿且易于清洁。
经典 Air
鞋底加入 Air 缓震技术，赋予足底柔软舒适脚感。
强劲抓地
橡胶鞋底经久耐穿，为关键部位提供强劲抓地力。
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
产品细节
- 显示颜色： 白色/松绿/白色
- 款式： CW1575-103
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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