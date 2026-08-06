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Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋 - 白色/松绿/白色

Nike Air Force 1 (GS)

大童运动童鞋

¥599

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Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋采用撞色缝线线条设计，结合挚爱的运动鞋细节，焕新演绎 1982 年传奇鞋款。鞋底加入 Air 缓震技术，结合耐穿结构，为你缔造经典风范。


  • 显示颜色： 白色/松绿/白色
  • 款式： CW1575-103

Nike Air Force 1 (GS)

¥599

续写传奇

Nike Air Force 1 (GS) 大童运动童鞋采用撞色缝线线条设计，结合挚爱的运动鞋细节，焕新演绎 1982 年传奇鞋款。鞋底加入 Air 缓震技术，结合耐穿结构，为你缔造经典风范。

元年款风范

皮革与合成材质铸就经典风格，经久耐穿且易于清洁。

经典 Air

鞋底加入 Air 缓震技术，赋予足底柔软舒适脚感。

强劲抓地

橡胶鞋底经久耐穿，为关键部位提供强劲抓地力。

Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

产品细节

  • 显示颜色： 白色/松绿/白色
  • 款式： CW1575-103

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