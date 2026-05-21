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Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋将经典版型与优质皮革及合成材质相结合，呈现利落、干净的外观。
- 显示颜色： 氢蓝/珍珠灰/氢蓝/珍珠灰
- 款式： IV3222-400
Nike Air Force 1 '07
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋将经典版型与优质皮革及合成材质相结合，呈现利落、干净的外观。
其他细节
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 橡胶外底
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 氢蓝/珍珠灰/氢蓝/珍珠灰
- 款式： IV3222-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。