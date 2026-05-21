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Nike Air Force 1 '07
女子空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用别致的撞色设计，结合纹理皮革细节和可拆卸链条，打造低调而迷人的外观。
- 显示颜色： 白色/牡丹红/泡沫粉
- 款式： IR0872-100
Nike Air Force 1 '07
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 女子空军一号运动鞋采用别致的撞色设计，结合纹理皮革细节和可拆卸链条，打造低调而迷人的外观。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，打造出色的轻盈缓震性能
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 白色/牡丹红/泡沫粉
- 款式： IR0872-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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