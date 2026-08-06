Nike Air Force 1 '07

¥749

传世风尚

Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋革新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。

AF 1

这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。