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Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋 - 白色/淡莓红/白色/幻影

Nike Air Force 1 '07

女子运动鞋

¥749

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Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋革新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。


  • 显示颜色： 白色/淡莓红/白色/幻影
  • 款式： 315115-156

Nike Air Force 1 '07

¥749

传世风尚

Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋革新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。

其他细节

  • 低帮版型鞋款采用皮革与合成材质制作，带来顺滑外观，搭配经典配色，演绎利落的流线造型外观
  • Nike Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫鞋口营造柔软舒适的穿着感受

产品细节

  • 泡绵中底，缔造非凡舒适体验
  • 金属“AF1”鞋带扣
  • 鞋头透气孔设计
  • 橡胶鞋底
  • 显示颜色： 白色/淡莓红/白色/幻影
  • 款式： 315115-156

AF 1

这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。

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