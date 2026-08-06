第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Force 1 '07
女子运动鞋
¥749
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋革新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。
- 显示颜色： 白色/淡莓红/白色/幻影
- 款式： 315115-156
Nike Air Force 1 '07
¥749
传世风尚
Nike Air Force 1 '07 女子运动鞋革新元年款篮球鞋，演绎人们所熟知的特色：利落皮革和大胆配色，令人耳目一新。
其他细节
- 低帮版型鞋款采用皮革与合成材质制作，带来顺滑外观，搭配经典配色，演绎利落的流线造型外观
- Nike Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 加垫鞋口营造柔软舒适的穿着感受
产品细节
- 泡绵中底，缔造非凡舒适体验
- 金属“AF1”鞋带扣
- 鞋头透气孔设计
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 白色/淡莓红/白色/幻影
- 款式： 315115-156
AF 1
这款以 Air Force One 命名的篮球鞋与美国总统专机“共享盛名”。1982 年，它作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。从赛场到街头、再到嘻哈文化的核心，其影响力无处不在。如今，Air Force 1 依然坚持为球员带来柔软、弹性十足的缓震性能，而 Nike Air 技术也早已成为其保持盛名的强劲后盾。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。