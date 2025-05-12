Nike Air Force 1 '07

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Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋焕新演绎元年款篮球鞋，再现昔日风采。该鞋款焕新演绎为人熟知的特色：80 年代复古结构、醒目细节和篮球运动风范，令你畅享舒适脚感，同时彰显休闲风采。

其他细节 牢固缝线结合皮革与合成材质，经久耐穿

Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

橡胶外底搭配圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节 显示颜色： 黑/黑/白色

款式： DV0788-001