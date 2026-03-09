 
Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋 - 黑/黑

Nike Air Force 1 '07

男子空军一号运动鞋

¥799
黑/黑
白色/白色
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舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配顺滑皮革和醒目细节，让你在球场内外都能时尚有型。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CW2288-001

Nike Air Force 1 '07

¥799

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配顺滑皮革和醒目细节，让你在球场内外都能时尚有型。

其他细节

  • 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡棉中底
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CW2288-001

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