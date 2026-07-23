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Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋 - 碳粉黑/大学灰

Nike Air Force 1 '07

男子空军一号运动鞋

10% 折让
碳粉黑/大学灰
白色/游戏宝蓝
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舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋将经典版型与顺滑合成材质相结合，呈现利落、干净的外观。


  • 显示颜色： 碳粉黑/大学灰
  • 款式： IV5732-001

Nike Air Force 1 '07

10% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋将经典版型与顺滑合成材质相结合，呈现利落、干净的外观。

其他细节

  • 合成材质鞋面结合鞋头打孔设计，耐穿透气
  • 全掌型 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈舒适的穿着体验
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 显示颜色： 碳粉黑/大学灰
  • 款式： IV5732-001

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