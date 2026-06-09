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Nike Air Force 1 '07
男子空军一号运动鞋
¥799
Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用匠心细节和材料，焕新演绎经典设计，塑就隽永风范，同时方便穿脱。此外，鞋款沿用一贯的 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FZ0627-010
Nike Air Force 1 '07
¥799
Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用匠心细节和材料，焕新演绎经典设计，塑就隽永风范，同时方便穿脱。此外，鞋款沿用一贯的 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。
其他细节
- 采用皮革材料，搭配牢固缝线和包边设计，塑就浑然一体的造型，经久耐穿
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
- 橡胶鞋底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 皮革鞋面
- 泡棉中底
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FZ0627-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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