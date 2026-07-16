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Nike Air Force 1 '07
男子空军一号运动鞋
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。这款 Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用 80 年代结构结合经典配色，球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： FJ4146-005
Nike Air Force 1 '07
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。这款 Nike Air Force 1 '07 男子空军一号运动鞋采用 80 年代结构结合经典配色，球场内外都能时尚有型。
其他细节
- 优质鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现舒适的日常穿着体验
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 浅骨色/黑
- 款式： FJ4146-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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