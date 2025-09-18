Nike Air Force 1 '07 LX
女子空军一号小金钩运动鞋
穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你对运动的热爱。皮革鞋面搭配匠心排布的耐克勾标志，结合场上舒适脚感与场外休闲风范，焕新演绎经典篮球鞋。沿袭备受青睐的 80 年代复古结构和后跟 Nike Air 缓震配置，缔造传奇 AF1 舒适体验。即刻上脚，秀出个性。
- 显示颜色： 帆白/帆白/金属色/帆白
- 款式： FV3654-111
Nike Air Force 1 '07 LX
穿上 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋，彰显你对运动的热爱。皮革鞋面搭配匠心排布的耐克勾标志，结合场上舒适脚感与场外休闲风范，焕新演绎经典篮球鞋。沿袭备受青睐的 80 年代复古结构和后跟 Nike Air 缓震配置，缔造传奇 AF1 舒适体验。即刻上脚，秀出个性。
其他细节
- 顺滑皮革和金属色耐克勾标志，塑就出众外观
- Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，带来舒适脚感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
- 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 帆白/帆白/金属色/帆白
- 款式： FV3654-111
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。