 
Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋 - 帆白/帆白/帆白/玫瑰金

Nike Air Force 1 '07 LX

女子空军一号运动鞋

21% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。 Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋饰有匠心耐克勾标志，彰显经典 AF1 风范。 沿袭 20 世纪 80 年代耐穿结构和 Nike Air 缓震配置，舒适非凡，彰显 AF1 传奇风范。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/帆白/玫瑰金
  • 款式： IF1686-161

其他细节

  • 天然皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

