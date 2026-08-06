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Nike Air Force 1 '07 LX
女子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 '07 LX 女子运动鞋采撷 1982 鞋款经典外观，搭载柔软缓震配置和优质细节点缀。
- 显示颜色： 黑/浅蓝/白色/黑
- 款式： 898889-015
Nike Air Force 1 '07 LX
¥899
传世风尚，精致典雅
Nike Air Force 1 '07 LX 女子运动鞋采撷 1982 鞋款经典外观，搭载柔软缓震配置和优质细节点缀。
其他细节
- 低帮版型，缔造出色近地感和多元造型穿搭
- 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 皮革和合成材质鞋面
- 显示颜色： 黑/浅蓝/白色/黑
- 款式： 898889-015
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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