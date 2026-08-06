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Nike Air Force 1 '07 LX 女子运动鞋 - 黑/浅蓝/白色/黑

Nike Air Force 1 '07 LX

女子运动鞋

¥899

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Nike Air Force 1 '07 LX 女子运动鞋采撷 1982 鞋款经典外观，搭载柔软缓震配置和优质细节点缀。


  • 显示颜色： 黑/浅蓝/白色/黑
  • 款式： 898889-015

Nike Air Force 1 '07 LX

¥899

传世风尚，精致典雅

Nike Air Force 1 '07 LX 女子运动鞋采撷 1982 鞋款经典外观，搭载柔软缓震配置和优质细节点缀。

其他细节

  • 低帮版型，缔造出色近地感和多元造型穿搭
  • 内嵌式 Nike Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 皮革和合成材质鞋面
  • 显示颜色： 黑/浅蓝/白色/黑
  • 款式： 898889-015

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