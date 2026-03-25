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Nike Air Force 1 '07 LX Vibram 男子空军一号运动鞋 - 山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

男子空军一号运动鞋

¥999
山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰
砂岩灰粉/浅矿石紫/速度黄/黑

AF1 以结实耐穿著称，而如今 Nike Air Force 1 '07 LX Vibram 男子空军一号运动鞋焕新打造至新境界。鞋面耐穿的织物设计搭配 Vibram 外底，助你无畏多种地面，踏出稳健步伐。准备好了吗？


  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰
  • 款式： IH1943-100

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

¥999

AF1 以结实耐穿著称，而如今 Nike Air Force 1 '07 LX Vibram 男子空军一号运动鞋焕新打造至新境界。鞋面耐穿的织物设计搭配 Vibram 外底，助你无畏多种地面，踏出稳健步伐。准备好了吗？

  • Nike Air 缓震配置，打造出色的轻盈缓震性能。
  • Vibram 外底，打造出众抓地力与耐穿性。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰
  • 款式： IH1943-100

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