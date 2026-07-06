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Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
男子空军一号运动鞋
10% 折让
AF1 以结实耐穿著称，而如今 Nike Air Force 1 '07 LX Vibram 男子空军一号运动鞋焕新至新境界。鞋面耐穿的织物设计搭配 Vibram 外底，助你无畏多种地面，踏出稳健步伐。
- 显示颜色： 山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰
- 款式： IH1943-100
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
10% 折让
AF1 以结实耐穿著称，而如今 Nike Air Force 1 '07 LX Vibram 男子空军一号运动鞋焕新至新境界。鞋面耐穿的织物设计搭配 Vibram 外底，助你无畏多种地面，踏出稳健步伐。
其他细节
- Nike Air 缓震配置，打造出色的轻盈缓震性能
- Vibram 外底，打造出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/浅骨色/速度黄/烟灰
- 款式： IH1943-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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