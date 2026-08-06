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Nike Air Force 1 '07 ESS 女子运动鞋 - 浅蓝灰/白色/浅蓝灰

Nike Air Force 1 '07 ESS

女子运动鞋

¥749

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Nike Air Force 1 '07 ESS 女子运动鞋让你的战靴熠熠生辉。优质皮革鞋面和炫彩 Swoosh 标志，焕新演绎经典 AF1 设计。


  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/浅蓝灰
  • 款式： CJ1646-400

Nike Air Force 1 '07 ESS

¥749

亮出你的风范

Nike Air Force 1 '07 ESS 女子运动鞋让你的战靴熠熠生辉。优质皮革鞋面和炫彩 Swoosh 标志，焕新演绎经典 AF1 设计。

彰显 Air 风格

耐穿泡棉中底配有 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能和舒适体验。

分层设计，有力支撑

皮革和合成材质组合鞋面，提升耐穿性和支撑力。

炫彩 Swoosh

炫彩 Swoosh 设计，不分穿搭，让造型亮起来。

产品细节

  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/浅蓝灰
  • 款式： CJ1646-400

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