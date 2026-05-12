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Air Force 1 '07 Low SE 女子空军一号运动鞋 - 亚麻/沙堆白/金属色/白色

Air Force 1 '07 Low SE

女子空军一号运动鞋

20% 折让
亚麻/沙堆白/金属色/白色
砂岩灰粉/泡沫粉/金属色/白色
黄绿/浅柠檬黄/金属色/白色

Air Force 1 '07 Low SE 女子空军一号运动鞋采用柔软皮革，并采用撞色设计。两个耐克勾标志（大号耐克勾标志采用优质材料，小号耐克勾标志采用金属色元素）为经典运动鞋增添纹理和时尚气息。


  • 显示颜色： 亚麻/沙堆白/金属色/白色
  • 款式： IQ9964-200

Air Force 1 '07 Low SE

20% 折让

Air Force 1 '07 Low SE 女子空军一号运动鞋采用柔软皮革，并采用撞色设计。两个耐克勾标志（大号耐克勾标志采用优质材料，小号耐克勾标志采用金属色元素）为经典运动鞋增添纹理和时尚气息。

其他细节

  • 优质鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 亚麻/沙堆白/金属色/白色
  • 款式： IQ9964-200

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