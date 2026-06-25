第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Air Force 1 '07 LV8
女子空军一号运动鞋
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 女子空军一号运动鞋将经典的篮球鞋街头版型与顺滑皮革相结合，呈现利落、干净的外观。两副鞋带、迷彩图案和经典品牌标志相互呼应，塑就精致格调，同时延续运动基因。
- 显示颜色： 山峰白/米白/浅紫丁香色/旧宝蓝
- 款式： IW1235-121
Nike Air Force 1 '07 LV8
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 女子空军一号运动鞋将经典的篮球鞋街头版型与顺滑皮革相结合，呈现利落、干净的外观。两副鞋带、迷彩图案和经典品牌标志相互呼应，塑就精致格调，同时延续运动基因。
其他细节
- 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 泡棉中底
- 显示颜色： 山峰白/米白/浅紫丁香色/旧宝蓝
- 款式： IW1235-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。