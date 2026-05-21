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Nike Air Force 1 '07 LV8
女子空军一号运动鞋
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 女子空军一号运动鞋以独特手法演绎经典 Air Force 1 鞋款，采用别致打孔设计，并配备双鞋带，令人过目难忘。天然皮革与合成材质混搭鞋面，为这款鞋子锦上添花，塑就简约利落外观。
- 显示颜色： 峻岩/海洋深蓝/帆白/苍野灰
- 款式： IR5690-256
Nike Air Force 1 '07 LV8
10% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 女子空军一号运动鞋以独特手法演绎经典 Air Force 1 鞋款，采用别致打孔设计，并配备双鞋带，令人过目难忘。天然皮革与合成材质混搭鞋面，为这款鞋子锦上添花，塑就简约利落外观。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，打造出色的轻盈缓震性能
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 双鞋带设计
- 显示颜色： 峻岩/海洋深蓝/帆白/苍野灰
- 款式： IR5690-256
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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