 
Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋复古板鞋 - 麻黄/幻影灰白/冷杉绿

Nike Air Force 1 '07 LV8

男子空军一号运动鞋复古板鞋

16% 折让
麻黄/幻影灰白/冷杉绿
洞穴石色/帆白/大学红
洞穴石色/帆白/皇家蓝

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质材料，让你在球场内外都能时尚有型。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。


  • 显示颜色： 麻黄/幻影灰白/冷杉绿
  • 款式： FQ8714-203

Nike Air Force 1 '07 LV8

16% 折让

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配优质材料，让你在球场内外都能时尚有型。巧妙厚底设计，塑就恰到好处的增高效果。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合制成耐穿鞋面，搭配翻毛皮覆面，塑就柔软质感
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
  • 橡胶鞋底采用全包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 麻黄/幻影灰白/冷杉绿
  • 款式： FQ8714-203

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