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      Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋复古翻毛皮板鞋沿袭元年款篮球鞋的复古美学设计和经典配色，焕新演绎复古风范。做旧帆布和翻毛皮组合设计，打造复古篮球鞋造型，塑就清爽佳选；椰奶色外底，增添手工质感。可搭配牛仔裤、长裤或其他单品，契合不同造型，塑就经典外观。

      • 显示颜色： 藤黄/藤黄/阿尔法橙/帆白
      • 款式： DO9801-200

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