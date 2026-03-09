Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥849
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此配色当前无货
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用 80 年代结构搭配织物与皮革，为经典版型增添纹理感。
- 显示颜色： 米白/山峰白/米白
- 款式： II9807-100
Nike Air Force 1 '07 LV8
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用 80 年代结构搭配织物与皮革，为经典版型增添纹理感。
其他细节
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 米白/山峰白/米白
- 款式： II9807-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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