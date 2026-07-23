这款 Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋致敬北非律动对嘻哈音乐的深刻影响。别致的阿拉伯风藤蔓花纹，巧妙点缀于皮革鞋面与鞋垫。视线移向后跟外侧——独特的圆形图案既是在向黑胶唱片致敬，也呼应了鞋底经典的圆形支点设计。舒适耐穿，经典之作，自有其理由。

显示颜色： 白色/马拉喀什橙/热情红/浅土褐

款式： IV5754-100