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Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥999
这款 Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋致敬北非律动对嘻哈音乐的深刻影响。别致的阿拉伯风藤蔓花纹，巧妙点缀于皮革鞋面与鞋垫。视线移向后跟外侧——独特的圆形图案既是在向黑胶唱片致敬，也呼应了鞋底经典的圆形支点设计。舒适耐穿，经典之作，自有其理由。
- 显示颜色： 白色/马拉喀什橙/热情红/浅土褐
- 款式： IV5754-100
Nike Air Force 1 '07 LV8
¥999
这款 Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋致敬北非律动对嘻哈音乐的深刻影响。别致的阿拉伯风藤蔓花纹，巧妙点缀于皮革鞋面与鞋垫。视线移向后跟外侧——独特的圆形图案既是在向黑胶唱片致敬，也呼应了鞋底经典的圆形支点设计。舒适耐穿，经典之作，自有其理由。
其他细节
- 皮革鞋面搭配鞋头打孔设计，透气舒适，质感非凡
- 厚底设计巧妙提升整体格调，让你轻松穿出时尚造型
- Nike Air 缓震配置，塑就轻盈缓震的迈步体验
- 橡胶外底融入经典圆形支点设计，缔造出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/马拉喀什橙/热情红/浅土褐
- 款式： IV5754-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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