Nike Air Force 1 '07 LV8
男子空军一号运动鞋
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，让你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 狼灰/狼灰/暗烟灰
- 款式： IR0952-002
Nike Air Force 1 '07 LV8
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 LV8 男子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配醒目细节，让你在球场内外都能时尚有型。
- Nike Air 缓震配置，打造出色的轻盈缓震性能。
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性。
- 加垫鞋口
- 显示颜色： 狼灰/狼灰/暗烟灰
- 款式： IR0952-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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