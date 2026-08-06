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Nike Air Force 1 '07 LV8 男子运动鞋 - 白色/队橙/黑/多色

Nike Air Force 1 '07 LV8

男子运动鞋

¥799

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高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。


  • 显示颜色： 白色/队橙/黑/多色
  • 款式： CJ2826-178

Nike Air Force 1 '07 LV8

¥799

纪念一去不回的时光

高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。

其他细节

  • 皮革设计，耐穿舒适
  • 鞋底加入 Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验
  • 鞋面透气孔设计，提升透气性能
  • 鞋口里料和半透明外底下方巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，尽显高中篮球时期魅力风采

产品细节

  • 半透明外底
  • 显示颜色： 白色/队橙/黑/多色
  • 款式： CJ2826-178

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