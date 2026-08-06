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Nike Air Force 1 '07 LV8
男子运动鞋
¥799
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此配色当前无货
高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。
- 显示颜色： 白色/队橙/黑/多色
- 款式： CJ2826-178
Nike Air Force 1 '07 LV8
¥799
纪念一去不回的时光
高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。
其他细节
- 皮革设计，耐穿舒适
- 鞋底加入 Air 缓震技术，塑就缓震迈步体验
- 鞋面透气孔设计，提升透气性能
- 鞋口里料和半透明外底下方巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，尽显高中篮球时期魅力风采
产品细节
- 半透明外底
- 显示颜色： 白色/队橙/黑/多色
- 款式： CJ2826-178
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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