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      Nike Air Force 1 '07 LV8

      男子运动鞋

      ¥799

      高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。

      • 显示颜色： 白色/队橙/黑/多色
      • 款式： CJ2826-178

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