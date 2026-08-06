高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。

高中时光一去便不再复返。该特别版 Nike Air Force 1 '07 LV8 旨在纪念高中联赛时期，巧搭从日本漫画汲取灵感的图案，结合透明 Swoosh 设计和别致纪念版鞋带。鞋底加入 Air 缓震技术，令风格和缓震性能双双升级，塑就舒适的迈步体验。

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