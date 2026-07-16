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Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋 - 白色/皇家蓝/黑/白色

Nike Air Force 1 '07 LX

女子空军一号运动鞋

¥849

Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋将新颖元素融入经典设计，以利落皮革和大胆配色，焕新演绎元年款篮球鞋，令人耳目一新。


  • 显示颜色： 白色/皇家蓝/黑/白色
  • 款式： CT1990-100

Nike Air Force 1 '07 LX

¥849

传世风尚，焕新演绎

Nike Air Force 1 '07 LX 女子空军一号运动鞋将新颖元素融入经典设计，以利落皮革和大胆配色，焕新演绎元年款篮球鞋，令人耳目一新。

其他细节

  • 鞋垫图案和后跟标志，旨在向运动带来的姐妹情谊致敬
  • 皮革与合成材质组合鞋面结合缝线覆面，缔造传统风范，带来出色耐穿性和支撑力
  • Nike Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 低帮版型，塑就简洁利落外观
  • 加垫鞋口，营造柔软舒适体验

产品细节

  • 泡棉中底
  • 鞋头打孔设计
  • 显示颜色： 白色/皇家蓝/黑/白色
  • 款式： CT1990-100

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