Nike Air Force 1 '07 MTAA QS
男子运动鞋
售罄：
此配色当前无货
“More Than An Athlete”（不只是运动员）既是 Uninterrupted 的核心信念，也是那些在不同运动领域跨界影响世界的运动员们的战斗呐喊。这一口号鼓舞他们按照自己的方式勇敢发声并分享真实的故事。Nike Air Force 1 '07 MTAA QS 男子运动鞋将这句口号带入社区，让人们都有机会分享自己的故事。经典白色皮革和合成材质版型采用青石蓝点缀，搭配白色反光后根，供你自由添加个性化的“More Than”宣言。
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： CQ0494-100
Nike Air Force 1 '07 MTAA QS
ALL FOR 1
“More Than An Athlete”（不只是运动员）既是 Uninterrupted 的核心信念，也是那些在不同运动领域跨界影响世界的运动员们的战斗呐喊。这一口号鼓舞他们按照自己的方式勇敢发声并分享真实的故事。Nike Air Force 1 '07 MTAA QS 男子运动鞋将这句口号带入社区，让人们都有机会分享自己的故事。经典白色皮革和合成材质版型采用青石蓝点缀，搭配白色反光后根，供你自由添加个性化的“More Than”宣言。
随心表达，人人享有
零星蓝色点缀设计和 UNINTERRUPTED 标志，搭配具有反光元素的 Swoosh 标志和一体式后跟设计。白色皮革和合成材质鞋面和白色鞋底组合宛如空白画布，令你尽情展现个性风采。鞋盒内附带两支 Sharpies® 笔，令你随时发表个性宣言。
不只是运动员
细节和设计灵感源自 MTAA，这一运动植根于运动员强大的影响力，超越体育本身，为公平公正呐喊，为自由欢呼。左右脚后跟分别饰有“I AM MORE THAN”（超越自我）标志和“UNINTERRUPTED”（畅所欲言）圆形标志。
舒适非凡
厚实衬垫包覆脚踝，结合 Nike Air 缓震配置，体现篮球鞋性能设计初衷，缔造舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 皮革和合成材质组合鞋面，质感轻盈，透气舒适
- 低帮版型，塑就简洁利落外观
- 耐穿泡棉中底，触感柔软舒适
- 鞋盒内附带两支 Sharpies® 笔，令你随时发表个性宣言
产品细节
- 一体式后跟和 Swoosh 标志饰有反光元素
- 鞋头透气孔设计，实现非凡透气效果
- 橡胶鞋底融入经典底纹设计，塑造 Nike 经典篮球鞋风格
- 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑
- 款式： CQ0494-100
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。