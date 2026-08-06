Nike Air Force 1 '07 MTAA QS

¥999

ALL FOR 1

“More Than An Athlete”（不只是运动员）既是 Uninterrupted 的核心信念，也是那些在不同运动领域跨界影响世界的运动员们的战斗呐喊。这一口号鼓舞他们按照自己的方式勇敢发声并分享真实的故事。Nike Air Force 1 '07 MTAA QS 男子运动鞋将这句口号带入社区，让人们都有机会分享自己的故事。经典白色皮革和合成材质版型采用青石蓝点缀，搭配白色反光后根，供你自由添加个性化的“More Than”宣言。

随心表达，人人享有

零星蓝色点缀设计和 UNINTERRUPTED 标志，搭配具有反光元素的 Swoosh 标志和一体式后跟设计。白色皮革和合成材质鞋面和白色鞋底组合宛如空白画布，令你尽情展现个性风采。鞋盒内附带两支 Sharpies® 笔，令你随时发表个性宣言。

不只是运动员

细节和设计灵感源自 MTAA，这一运动植根于运动员强大的影响力，超越体育本身，为公平公正呐喊，为自由欢呼。左右脚后跟分别饰有“I AM MORE THAN”（超越自我）标志和“UNINTERRUPTED”（畅所欲言）圆形标志。

舒适非凡

厚实衬垫包覆脚踝，结合 Nike Air 缓震配置，体现篮球鞋性能设计初衷，缔造舒适非凡的穿着体验。