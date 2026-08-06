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Nike Air Force 1 '07 QS
女子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。
- 显示颜色： 白色/神秘绿/健身红/白色
- 款式： BV4891-100
Nike Air Force 1 '07 QS
¥849
AF1 风范，贴合夏日气质
Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。
其他细节
- 泡棉鞋底结合 Nike Air 缓震系统，打造舒适的日常穿着体验
- 合成材质与织物组合鞋面，增强耐穿性
- 鞋口和鞋舌里料融入网眼细节设计，有效提升透气性
- 格子印花设计，塑就出众的夏日造型
- 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
- 鞋口加垫设计，营造舒适贴合的穿着感受
产品细节
- 显示颜色： 白色/神秘绿/健身红/白色
- 款式： BV4891-100
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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