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Nike Air Force 1 '07 QS 女子运动鞋 - 白色/神秘绿/健身红/白色

Nike Air Force 1 '07 QS

女子运动鞋

¥849

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此配色当前无货

Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。


  • 显示颜色： 白色/神秘绿/健身红/白色
  • 款式： BV4891-100

Nike Air Force 1 '07 QS

¥849

AF1 风范，贴合夏日气质

Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。

其他细节

  • 泡棉鞋底结合 Nike Air 缓震系统，打造舒适的日常穿着体验
  • 合成材质与织物组合鞋面，增强耐穿性
  • 鞋口和鞋舌里料融入网眼细节设计，有效提升透气性
  • 格子印花设计，塑就出众的夏日造型
  • 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
  • 鞋口加垫设计，营造舒适贴合的穿着感受

产品细节

  • 显示颜色： 白色/神秘绿/健身红/白色
  • 款式： BV4891-100

Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。

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