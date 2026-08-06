Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。

Nike Air Force 1 '07 QS 生动演绎战靴传奇，集夏日风格与经典设计于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。经典的格子印花设计贯穿整个鞋款，呈现野餐桌外观，醒目 Swoosh 标志彰显整体魅力。

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