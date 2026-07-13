第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Air Force 1 '07 SE
女子空军一号运动鞋
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。这款特别版 Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋采用皮革和合成材质组合设计，焕新演绎经典版型。纹理鞋带扣为造型增添别致韵味。
- 显示颜色： 黑/金属银/白色
- 款式： IV4721-001
Nike Air Force 1 '07 SE
¥849
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。这款特别版 Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋采用皮革和合成材质组合设计，焕新演绎经典版型。纹理鞋带扣为造型增添别致韵味。
其他细节
- 鞋面采用皮革与合成材质，打造层次丰富的外观且经久耐穿
- 鞋头采用透气孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 泡棉中底
- 加垫鞋口
- 金属银色鞋带扣
- 显示颜色： 黑/金属银/白色
- 款式： IV4721-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。