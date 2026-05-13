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Nike Air Force 1 '07 SE
女子空军一号运动鞋
20% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配顺滑合成材质与耐穿牛仔布，呈现纹理感外观。
- 显示颜色： 浅黄褐/白色/金属银/砂岩灰粉
- 款式： IB6642-200
Nike Air Force 1 '07 SE
20% 折让
舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋采用经典 80 年代结构搭配顺滑合成材质与耐穿牛仔布，呈现纹理感外观。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置，塑就轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 显示颜色： 浅黄褐/白色/金属银/砂岩灰粉
- 款式： IB6642-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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