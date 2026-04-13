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Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋 - 白色/波斯紫/体育场绿/白色

Nike Air Force 1 '07 SE

女子空军一号运动鞋

¥849

Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋低调优雅，大气十足。天然皮革与合成材质组合设计，打造出质感和简约鞋面，再以精致花卉图案细节焕新演绎经典版型。


  • 显示颜色： 白色/波斯紫/体育场绿/白色
  • 款式： IF0498-101

Nike Air Force 1 '07 SE

¥849

Nike Air Force 1 '07 SE 女子空军一号运动鞋低调优雅，大气十足。天然皮革与合成材质组合设计，打造出质感和简约鞋面，再以精致花卉图案细节焕新演绎经典版型。

其他细节

  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/波斯紫/体育场绿/白色
  • 款式： IF0498-101

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