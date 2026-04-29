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Nike Air Force 1 '07 WB 女子空军一号运动鞋 - 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄

Nike Air Force 1 '07 WB

女子空军一号运动鞋

19% 折让
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舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。Nike Air Force 1 '07 WB 女子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。


  • 显示颜色： 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄
  • 款式： FZ7372-200

Nike Air Force 1 '07 WB

19% 折让

舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。Nike Air Force 1 '07 WB 女子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。

其他细节

  • 柔软皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄
  • 款式： FZ7372-200

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

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    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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