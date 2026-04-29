Nike Air Force 1 '07 WB

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舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。Nike Air Force 1 '07 WB 女子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。