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Nike Air Force 1 '07 WB
男子空军一号运动鞋
¥949
舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。 Nike Air Force 1 '07 WB 男子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。
- 显示颜色： 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄
- 款式： CJ9179-200
Nike Air Force 1 '07 WB
¥949
舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。 Nike Air Force 1 '07 WB 男子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。
其他细节
- 柔软皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适
- Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄
- 款式： CJ9179-200
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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- 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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