舒适、耐穿、隽永，AF1 凭实力备受追捧。 Nike Air Force 1 '07 WB 男子空军一号运动鞋采用圆形鞋带和顶部六角螺母状鞋眼等工装靴细节，造就硬朗风范，令你在球场内外都能时尚有型。

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