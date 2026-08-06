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Nike Air Force 1 BETRUE 男子运动鞋 - 白色/多色/白色

Nike Air Force 1 BETRUE

男子运动鞋

¥1,099

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此配色当前无货

Nike Air Force 1 BETRUE 男子运动鞋焕新演绎人们挚爱的元素：利落皮革和大胆配色，塑就醒目外观。采用装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚设计师风格外观，且易于穿搭。炫彩细节和后跟彩色刺绣图案，生动有趣。


  • 显示颜色： 白色/多色/白色
  • 款式： CV0258-100

Nike Air Force 1 BETRUE

¥1,099

经典自我表现

Nike Air Force 1 BETRUE 男子运动鞋焕新演绎人们挚爱的元素：利落皮革和大胆配色，塑就醒目外观。采用装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚设计师风格外观，且易于穿搭。炫彩细节和后跟彩色刺绣图案，生动有趣。

秀出自我

利落皮革、织物与合成材质鞋面，搭配装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚的设计师风格外观。出众闪耀的 Swoosh 设计采用炫彩材料镶边。

全明星风范

半透明鞋底和中底塑就经典外观，后跟彩色刺绣图案，缔造个性风范。

生动细节

中底上的迷你彩色标志、装饰镶边和金属鞋带扣，还有更多有趣的细节待你发现。

其他细节

  • 鞋面采用缝线皮革覆面，缔造传统风范，提升耐穿性和支撑力
  • Nike Air 缓震配置起初专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 低帮版型，塑就简洁利落外观
  • 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 鞋头透气孔设计
  • 泡绵中底
  • 泡绵鞋垫
  • 显示颜色： 白色/多色/白色
  • 款式： CV0258-100

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