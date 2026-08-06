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Nike Air Force 1 BETRUE
男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 BETRUE 男子运动鞋焕新演绎人们挚爱的元素：利落皮革和大胆配色，塑就醒目外观。采用装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚设计师风格外观，且易于穿搭。炫彩细节和后跟彩色刺绣图案，生动有趣。
- 显示颜色： 白色/多色/白色
- 款式： CV0258-100
Nike Air Force 1 BETRUE
¥1,099
经典自我表现
Nike Air Force 1 BETRUE 男子运动鞋焕新演绎人们挚爱的元素：利落皮革和大胆配色，塑就醒目外观。采用装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚设计师风格外观，且易于穿搭。炫彩细节和后跟彩色刺绣图案，生动有趣。
秀出自我
利落皮革、织物与合成材质鞋面，搭配装饰孔眼和锯齿形点缀设计，塑就时尚的设计师风格外观。出众闪耀的 Swoosh 设计采用炫彩材料镶边。
全明星风范
半透明鞋底和中底塑就经典外观，后跟彩色刺绣图案，缔造个性风范。
生动细节
中底上的迷你彩色标志、装饰镶边和金属鞋带扣，还有更多有趣的细节待你发现。
其他细节
- 鞋面采用缝线皮革覆面，缔造传统风范，提升耐穿性和支撑力
- Nike Air 缓震配置起初专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
- 低帮版型，塑就简洁利落外观
- 加垫鞋口，营造柔软舒适体验
- 橡胶外底搭配经典圆形支点，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋头透气孔设计
- 泡绵中底
- 泡绵鞋垫
- 显示颜色： 白色/多色/白色
- 款式： CV0258-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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