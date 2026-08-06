Nike Air Force 1 High '07 LV8

¥849

传奇风范，始于足下

Nike Air Force 1 High '07 LV8 男子运动鞋集一系列出众特性于一身，包括利落覆面、醒目装饰和恰到好处的金属元素，让你魅力四射。加垫高帮鞋口塑就传统篮球鞋的舒适感‏‏，鞋头的打孔设计则可助你保持凉爽。该版本旨在致敬运动鞋文化的起源，搭配 NBA 标志和配件，为你赢得回头率。

球场之外，篮球风范 利落皮革鞋面（注意，避免磨损），搭配经典篮球风覆面，塑就传统外观；鞋舌和固定带巧搭 NBA 标志等篮球细节。历史、外观和新颖标志融为一体。 生动细节 Swoosh 搭配金属元素，塑就恰到好处的闪耀魅力。 球场风范，舒适非凡 Air 缓震配置起初专为篮球运动匠心设计，缔造非凡舒适感受；脚踝和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验。

其他细节 醒目装饰与利落易清洁鞋面形成鲜明对比，旨在向传奇篮球风格致敬，同时采用高帮设计，搭配魔术贴粘扣，带来锁定贴合感

橡胶外底鞋头部位采用经典星形纹路，足底融入同心圆支点底纹设计，提供可驾驭多种地面的出众抓地力

产品细节 魔术贴粘扣式固定带

金属元素细节

NBA 品牌标志和 Swoosh 标志细节

泡棉中底

加垫高帮鞋口

显示颜色： 瓷釉绿/闪亮绿/黑/瓷釉绿

款式： CT2306-300