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Nike Air Force 1 High '07 LV8
男子运动鞋
¥849
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此配色当前无货
Nike Air Force 1 High '07 LV8 男子运动鞋集一系列出众特性于一身，包括利落覆面、醒目装饰和恰到好处的金属元素，让你魅力四射。加垫高帮鞋口塑就传统篮球鞋的舒适感，鞋头的打孔设计则可助你保持凉爽。该版本旨在致敬运动鞋文化的起源，搭配 NBA 标志和配件，为你赢得回头率。
- 显示颜色： 瓷釉绿/闪亮绿/黑/瓷釉绿
- 款式： CT2306-300
Nike Air Force 1 High '07 LV8
¥849
传奇风范，始于足下
Nike Air Force 1 High '07 LV8 男子运动鞋集一系列出众特性于一身，包括利落覆面、醒目装饰和恰到好处的金属元素，让你魅力四射。加垫高帮鞋口塑就传统篮球鞋的舒适感，鞋头的打孔设计则可助你保持凉爽。该版本旨在致敬运动鞋文化的起源，搭配 NBA 标志和配件，为你赢得回头率。
球场之外，篮球风范
利落皮革鞋面（注意，避免磨损），搭配经典篮球风覆面，塑就传统外观；鞋舌和固定带巧搭 NBA 标志等篮球细节。历史、外观和新颖标志融为一体。
生动细节
Swoosh 搭配金属元素，塑就恰到好处的闪耀魅力。
球场风范，舒适非凡
Air 缓震配置起初专为篮球运动匠心设计，缔造非凡舒适感受；脚踝和鞋舌采用加垫设计，缔造柔软迈步体验。
其他细节
- 醒目装饰与利落易清洁鞋面形成鲜明对比，旨在向传奇篮球风格致敬，同时采用高帮设计，搭配魔术贴粘扣，带来锁定贴合感
- 橡胶外底鞋头部位采用经典星形纹路，足底融入同心圆支点底纹设计，提供可驾驭多种地面的出众抓地力
产品细节
- 魔术贴粘扣式固定带
- 金属元素细节
- NBA 品牌标志和 Swoosh 标志细节
- 泡棉中底
- 加垫高帮鞋口
- 显示颜色： 瓷釉绿/闪亮绿/黑/瓷釉绿
- 款式： CT2306-300
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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