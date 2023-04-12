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      Nike Air Force 1 High '07 LV8

      男子运动鞋

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      Nike Air Force 1 High '07 LV8 男子运动鞋集一系列出众特性于一身，包括利落覆面、醒目装饰和恰到好处的金属元素，让你魅力四射。加垫高帮鞋口塑就传统篮球鞋的舒适感‏‏，鞋头的打孔设计则可助你保持凉爽。该版本旨在致敬运动鞋文化的起源，搭配 NBA 标志和配件，为你赢得回头率。

      • 显示颜色： 瓷釉绿/闪亮绿/黑/瓷釉绿
      • 款式： CT2306-300

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