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      Nike Air Force 1 High '07 LV8 1

      男子运动鞋

      ¥849

      白色/大学红/黑/灯草蓝
      白色/阿马里洛黄/黑/全域紫

      Nike Air Force 1 High '07 LV8 1 运动鞋从联盟 90 年代期间部分颇受欢迎的球队球衣中汲取灵感。该款运动鞋采用缎面材料，焕新演绎经典风范，传承比赛精髓。

      • 显示颜色： 白色/大学红/黑/灯草蓝
      • 款式： BQ4591-102

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