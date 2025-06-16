Nike Air Force 1 High By You

¥899

专属 FORCE 彰显个性

自 1982 年首次亮相后，Nike Air Force 1 High By You 专属定制男子运动鞋便成为了迅速风靡街头的经典之作。 现在，你可以选用灵感源自 80 年代和 90 年代的配色、优质材料（包括光面和波纹皮革）以及色调相称的全新鞋侧壁，打造你的专属经典鞋款。 是时候打造彰显自我的专属外观了。

选择皮革 在鞋面部位选择波纹处理，或是选择光滑的优质皮革，缔造元年款的出众贴合感受。 融入出众细节 选择同色系或撞色皮革，或选择混搭锦纶，自由搭配经典固定带。 添加点睛装饰 选择经典 Nike Air 标志、元年款 80 年代 Air 标志或 3 个字符，定制专属后饰片。

产品细节 泡绵中底搭配 Nike Air 缓震系统

橡胶外底搭配经典 AF1 抓地底纹

显示颜色： 多色/多色

款式： AQ3771-994