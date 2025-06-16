Nike Air Force 1 High By You
专属定制男子运动鞋
¥899
自 1982 年首次亮相后，Nike Air Force 1 High By You 专属定制男子运动鞋便成为了迅速风靡街头的经典之作。 现在，你可以选用灵感源自 80 年代和 90 年代的配色、优质材料（包括光面和波纹皮革）以及色调相称的全新鞋侧壁，打造你的专属经典鞋款。 是时候打造彰显自我的专属外观了。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： AQ3771-994
Nike Air Force 1 High By You
¥899
专属 FORCE 彰显个性
自 1982 年首次亮相后，Nike Air Force 1 High By You 专属定制男子运动鞋便成为了迅速风靡街头的经典之作。 现在，你可以选用灵感源自 80 年代和 90 年代的配色、优质材料（包括光面和波纹皮革）以及色调相称的全新鞋侧壁，打造你的专属经典鞋款。 是时候打造彰显自我的专属外观了。
选择皮革
在鞋面部位选择波纹处理，或是选择光滑的优质皮革，缔造元年款的出众贴合感受。
融入出众细节
选择同色系或撞色皮革，或选择混搭锦纶，自由搭配经典固定带。
添加点睛装饰
选择经典 Nike Air 标志、元年款 80 年代 Air 标志或 3 个字符，定制专属后饰片。
产品细节
- 泡绵中底搭配 Nike Air 缓震系统
- 橡胶外底搭配经典 AF1 抓地底纹
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： AQ3771-994
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。 今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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