Nike Air Force 1 High By You

¥1,049

细节决定一切。 Nike Air Force 1 High By You 专属定制男子运动鞋，供你定制专属标签、鞋带和鞋带扣，在后饰片上留下个性化文字信息。 8 种配色任你挑选，鞋底可额外添加半透明材质或天然橡胶等，塑就别具一格的个性化外观。

基本材料 采用皮革鞋面，中底和外底可选传统材质、半透明材质或天然橡胶。 玩转缤纷色彩 简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！ 秀出自我 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 至多 9 个字符，助你展现个性风采。

其他细节 采用优质材料，搭配牢固缝线和包边设计，塑就浑然一体的造型，经久耐穿

Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感

橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色/多色

款式： HF0658-900