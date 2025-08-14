 
Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋 - 沙堆白/幻影灰白/巴洛克棕/安全橙

Nike Air Force 1 LE

大童空军一号运动鞋

21% 折让

Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋，为你的运动鞋收藏增添 DIY 风格，助力畅玩，尽情趣动。耐穿皮革结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。


  • 显示颜色： 沙堆白/幻影灰白/巴洛克棕/安全橙
  • 款式： IB7725-126

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且易于清洁
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.6

    36: 鞋内长 24

    36.5: 鞋内长 24.3

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.2

    39: 鞋内长 25.7

    40: 鞋内长 26.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

