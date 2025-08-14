Nike Air Force 1 LE
大童空军一号运动鞋
21% 折让
Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋，为你的运动鞋收藏增添 DIY 风格，助力畅玩，尽情趣动。耐穿皮革结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。
- 显示颜色： 沙堆白/幻影灰白/巴洛克棕/安全橙
- 款式： IB7725-126
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿且易于清洁
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
- 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.2
39: 鞋内长 25.7
40: 鞋内长 26.3
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
