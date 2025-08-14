Nike Air Force 1 LE

¥549 ¥699 21% 折让

Nike Air Force 1 LE 大童空军一号运动鞋，为你的运动鞋收藏增添 DIY 风格，助力畅玩，尽情趣动。耐穿皮革结合牢固缝线，巧糅彩色细节；鞋盒内随附别致卡片，让你发挥创意巧思。

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。 经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。 Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。 该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。