当球场传奇邂逅运动风尚，就会擦出非凡火花。Nike Air Force 1 Low 科比大童空军一号运动鞋以独特巧思演绎品牌人气鞋款，灵感源自“黑曼巴”本人。该经典鞋款采用蛇纹鞋面，凌厉夺目，彰显曼巴精神。鞋带装饰和随附鞋带，供你打造专属外观。

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