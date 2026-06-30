Nike Air Force 1 Low By CSL

¥949

细节决定一切。Nike Air Force 1 Low By CSL 专属定制男子运动鞋可在后跟加入队徽，让你以自己的方式为支持的球队喝彩——九支球队中，你会选择哪一支？精彩不止于此。你还可以定制鞋标、鞋带和鞋带金属扣，并在后跟饰片加入专属文字，留下属于你的印记。8 种配色可选，外底还提供半透明和天然橡胶款式，助你打造独一无二的专属设计。

你的底色是什么？

采用皮革鞋面，中底和外底可选传统材质、半透明材质或天然橡胶。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个性化印记。至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。

彰显球队风采

你会为哪支球队喝彩？在后跟加入你支持球队的队徽，让全世界都知道你的选择。为了保持整体设计协调，我们会根据不同鞋码调整队徽尺寸，确保各个尺码都拥有一致的视觉比例。