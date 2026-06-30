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Nike Air Force 1 Low By CSL
专属定制男子运动鞋
¥949
细节决定一切。Nike Air Force 1 Low By CSL 专属定制男子运动鞋可在后跟加入队徽，让你以自己的方式为支持的球队喝彩——九支球队中，你会选择哪一支？精彩不止于此。你还可以定制鞋标、鞋带和鞋带金属扣，并在后跟饰片加入专属文字，留下属于你的印记。8 种配色可选，外底还提供半透明和天然橡胶款式，助你打造独一无二的专属设计。
- 显示颜色： 绿色/茶色
- 款式： JF8766-301
- 原产国家/地区： 中国
Nike Air Force 1 Low By CSL
¥949
细节决定一切。Nike Air Force 1 Low By CSL 专属定制男子运动鞋可在后跟加入队徽，让你以自己的方式为支持的球队喝彩——九支球队中，你会选择哪一支？精彩不止于此。你还可以定制鞋标、鞋带和鞋带金属扣，并在后跟饰片加入专属文字，留下属于你的印记。8 种配色可选，外底还提供半透明和天然橡胶款式，助你打造独一无二的专属设计。
你的底色是什么？
采用皮革鞋面，中底和外底可选传统材质、半透明材质或天然橡胶。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！
秀出自我
名字首字母、昵称、或其他个性化印记。至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。
彰显球队风采
你会为哪支球队喝彩？在后跟加入你支持球队的队徽，让全世界都知道你的选择。为了保持整体设计协调，我们会根据不同鞋码调整队徽尺寸，确保各个尺码都拥有一致的视觉比例。
其他细节
- 鞋头打孔设计，透气舒适
- Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻每双运动鞋均由手工匠心打造而成，值得你耐心等待
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前
- 显示颜色： 绿色/茶色
- 款式： JF8766-301
- 原产国家/地区： 中国
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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