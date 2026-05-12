Nike Air Force 1 Low Protro

¥1,099

谨以此鞋款，致敬篮球界的传奇球员。Nike Air Force 1 Low Protro 男子空军一号运动鞋承袭科比对篮球与文化的深远影响。 其设计灵感源于 2007 年的 AF1“肖像”鞋款——这是对黑曼巴篮球艺术的崇高礼赞。此番焕新设计为这双根植于街头与球场历史的经典鞋款注入新生命力。 这双 AF1 搭载柔软的内嵌式 ReactX 泡绵中底，结合 Nike Air 缓震配置，缔造舒适非凡的穿着体验。

其他细节 皮革鞋面结合鞋头打孔设计，透气舒适

Nike Air 缓震配置专为高性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验

橡胶外底搭配经典篮球圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性

产品细节 加垫鞋口

显示颜色： 亚麻/大学蓝/亚麻

款式： IH1018-200