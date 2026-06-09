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Nike Air Force 1 Low Retro
男子空军一号运动鞋
¥899
以红、白、蓝三色在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。Nike Air Force 1 Low Retro 男子空军一号运动鞋采用繁星图案设计，致敬每一位敢于站在门柱之间阻挡射门的守门员。
- 显示颜色： 多色/黑曜石色/大学红/白色
- 款式： IO9557-900
Nike Air Force 1 Low Retro
¥899
以红、白、蓝三色在足球运动的盛大舞台上尽情表达热爱。Nike Air Force 1 Low Retro 男子空军一号运动鞋采用繁星图案设计，致敬每一位敢于站在门柱之间阻挡射门的守门员。
其他细节
- 优质全粒面皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 多色/黑曜石色/大学红/白色
- 款式： IO9557-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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