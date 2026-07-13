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Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋 - 沙堆白/淡象牙白/帆白/沙堆白

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

男子空军一号运动鞋

¥999
Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋 - 沙堆白/淡象牙白/帆白/沙堆白
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舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋将经典版型与优质皮革和篮网纹理设计巧妙结合，为传统风格注入新意。


  • 显示颜色： 沙堆白/淡象牙白/帆白/沙堆白
  • 款式： IM5755-100

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

¥999

舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋将经典版型与优质皮革和篮网纹理设计巧妙结合，为传统风格注入新意。

其他细节

  • 皮革鞋面结合鞋头编织设计，透气舒适
  • Nike Air 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造出众耐穿性和抓地力

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 沙堆白/淡象牙白/帆白/沙堆白
  • 款式： IM5755-100

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