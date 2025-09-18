Nike Air Force 1 Low Retro Premium
男子空军一号运动鞋
22% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋生动演绎传奇风范，集经典风格与都市风格细节于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。采用醒目 Swoosh 标志和后跟图案等高雅细节设计，散发与众不同的气息。
- 显示颜色： 白色/暗褐/黑/元素金
- 款式： AO1635-100
经典都市风范
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿，舒适贴合
- 鞋面打孔设计，实现非凡透气效果
- 泡绵中底，搭载内嵌式 Air 缓震系统
- 橡胶外底，具备出色抓地力与耐穿性
- 鞋口衬垫设计，营造舒适贴合的穿着感受
产品细节
Air Force 1 起源
1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
