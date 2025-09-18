 
Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋 - 白色/暗褐/黑/元素金

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

男子空军一号运动鞋

Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋 - 白色/暗褐/黑/元素金
Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋生动演绎传奇风范，集经典风格与都市风格细节于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。采用醒目 Swoosh 标志和后跟图案等高雅细节设计，散发与众不同的气息。


  • 显示颜色： 白色/暗褐/黑/元素金
  • 款式： AO1635-100

经典都市风范

Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋生动演绎传奇风范，集经典风格与都市风格细节于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。采用醒目 Swoosh 标志和后跟图案等高雅细节设计，散发与众不同的气息。

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿，舒适贴合
  • 鞋面打孔设计，实现非凡透气效果
  • 泡绵中底，搭载内嵌式 Air 缓震系统
  • 橡胶外底，具备出色抓地力与耐穿性
  • 鞋口衬垫设计，营造舒适贴合的穿着感受

产品细节

Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然坚持为球员带来改写运动鞋历史的柔软、弹性十足的缓震性能。

