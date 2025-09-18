Nike Air Force 1 Low Retro Premium

¥739 ¥949 22% 折让

经典都市风范

Nike Air Force 1 Low Retro Premium 男子空军一号运动鞋生动演绎传奇风范，集经典风格与都市风格细节于一身，以现代手法承袭标志性鞋款的魅力。采用醒目 Swoosh 标志和后跟图案等高雅细节设计，散发与众不同的气息。

其他细节 皮革鞋面，经久耐穿，舒适贴合

鞋面打孔设计，实现非凡透气效果

泡绵中底，搭载内嵌式 Air 缓震系统

橡胶外底，具备出色抓地力与耐穿性

鞋口衬垫设计，营造舒适贴合的穿着感受

产品细节 显示颜色： 白色/暗褐/黑/元素金

款式： AO1635-100