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Nike Air Force 1 Low SP
女子空军一号运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Air Force 1 Low SP 女子空军一号运动鞋助你自信迈步，彰显个性魅力。该鞋款由 Nike 与休斯顿运动鞋专卖店联袂打造，采用利落皮革、金色装饰和绗缝拼接设计，引领时尚风向标。珠饰设计醒目吸睛；星形打孔设计、多副鞋带等精致细节，让你尽展独特风采。系上鞋带，张扬个性，畅享无尽乐趣吧！
- 显示颜色： 黑/砂色/帆白/多色
- 款式： DV2957-001
Nike Air Force 1 Low SP
¥899
Nike Air Force 1 Low SP 女子空军一号运动鞋助你自信迈步，彰显个性魅力。该鞋款由 Nike 与休斯顿运动鞋专卖店联袂打造，采用利落皮革、金色装饰和绗缝拼接设计，引领时尚风向标。珠饰设计醒目吸睛；星形打孔设计、多副鞋带等精致细节，让你尽展独特风采。系上鞋带，张扬个性，畅享无尽乐趣吧！
其他细节
- 该鞋款采用优质材料搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿
- Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
- 橡胶外底搭配圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
- 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众
产品细节
- 3 副鞋带
- 显示颜色： 黑/砂色/帆白/多色
- 款式： DV2957-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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