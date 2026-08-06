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Nike Air Force 1 Low SP 女子空军一号运动鞋 - 黑/砂色/帆白/多色

Nike Air Force 1 Low SP

女子空军一号运动鞋

¥899

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此配色当前无货

Nike Air Force 1 Low SP 女子空军一号运动鞋助你自信迈步，彰显个性魅力。该鞋款由 Nike 与休斯顿运动鞋专卖店联袂打造，采用利落皮革、金色装饰和绗缝拼接设计，引领时尚风向标。珠饰设计醒目吸睛；星形打孔设计、多副鞋带等精致细节，让你尽展独特风采。系上鞋带，张扬个性，畅享无尽乐趣吧！


  • 显示颜色： 黑/砂色/帆白/多色
  • 款式： DV2957-001

Nike Air Force 1 Low SP

¥899

Nike Air Force 1 Low SP 女子空军一号运动鞋助你自信迈步，彰显个性魅力。该鞋款由 Nike 与休斯顿运动鞋专卖店联袂打造，采用利落皮革、金色装饰和绗缝拼接设计，引领时尚风向标。珠饰设计醒目吸睛；星形打孔设计、多副鞋带等精致细节，让你尽展独特风采。系上鞋带，张扬个性，畅享无尽乐趣吧！

其他细节

  • 该鞋款采用优质材料搭配牢固缝线和包边设计，经久耐穿
  • Air 缓震配置专为出众性能篮球鞋打造，实现非凡舒适脚感
  • 橡胶外底搭配圆形支点设计，铸就出众抓地力与耐穿性
  • 低帮加垫鞋口，造型利落，质感出众

产品细节

  • 3 副鞋带
  • 显示颜色： 黑/砂色/帆白/多色
  • 款式： DV2957-001

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