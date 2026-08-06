 
第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Air Force 1 Low / Stussy 男子空军一号运动鞋 - 黑/黑

Nike Air Force 1 Low / Stussy

男子空军一号运动鞋

¥999

售罄：

此配色当前无货

Nike Air Force 1 Low / Stussy 男子空军一号运动鞋革新经典篮球鞋，匠心融入麻布元素，焕新演绎人们所熟知的特色，搭配缝制覆面，令人耳目一新。鞋面巧搭缝线稠密的 Swoosh 刺绣标志和模压金属后跟标志，重塑传奇篮球鞋款造型。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CZ9084-001

Nike Air Force 1 Low / Stussy

¥999

传世风尚，革新设计

Nike Air Force 1 Low / Stussy 男子空军一号运动鞋革新经典篮球鞋，匠心融入麻布元素，焕新演绎人们所熟知的特色，搭配缝制覆面，令人耳目一新。鞋面巧搭缝线稠密的 Swoosh 刺绣标志和模压金属后跟标志，重塑传奇篮球鞋款造型。

其他细节

  • 织物鞋面焕新演绎经典设计，塑就透气的自然外观，经久耐穿且富有支撑力
  • Nike Air 缓震配置起初专为出众性能篮球鞋打造，实现轻盈舒适的日常穿着体验
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
  • 刺绣 Swoosh 标志采用稠密缝线设计，塑就非凡质感

产品细节

  • 模压的金属后跟标志
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CZ9084-001

Air Force 1 起源

1982 年，AF1 作为首款搭载 Nike Air 缓震配置的篮球鞋面世，在篮球领域掀起了一场巨大变革，很快便吸引全世界关注的目光。今天，Air Force 1 依然沿袭原版设计，为球员带来改写运动鞋历史的柔软且富有弹性的缓震体验。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。